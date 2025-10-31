Mai puțini pacienți la Spitalul de Pneumoftiziologie, din cauza lucrărilor de reabilitare

Numărul pacienților care trec pragul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare a fost mai scăzut pe parcursul acestui an. O cauză este procesul de reabilitare, care a creat disconfort în rândul bolnavilor.

”Pacienții veneau, dar nu în ritmul în care era înainte, din cauza lucrărilor de reabilitare și pentru că a fost disconfort, era gălăgie, praf. Noi am încercat să izolăm zonele unde se lucra, ca să nu aibă disconfort pacienții. În septembrie a fost prima lună, după aproximativ un an de zile, după cum spun colegii de la statistică, în care s-a făcut la maximum contractul cu CAS Maramureș”, a declarat Mădălina Cîmpean, managerul spitalului.