Maramureșul nu are suficienți stomatologi în mediul rural

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș atrage atenția asupra faptului că numărul medicilor stomatologi cu care se află în relație contractuală este insuficient în mediul rural. Sunt inclusiv orașe unde există această problemă.

”Vrem să stimulăm furnizorii de servicii medicale, în mod special stomatologi, care își desfășoară activitatea în mediul rural sau în localități unde există o nevoie mai mare decât cerere. De exemplu, la Șomcuta Mare avem doar un singur furnizor de servicii stomatologice în relație contractuală, iar nevoia este mult mai mare”, a precizat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș.