Numeroase activități educative pentru preșcolari la Centrul Comunitar Multifuncțional

Micuții din grupele de grădiniță ale Centrului Comunitar Multifuncțional s-au bucurat de o serie de activități educative și distractive cu ocazia programului Săptămâna verde.

”În cadrul activităților, copiii au învățat să sorteze deșeuri pe categorii, s-au luat la întrecere pe un traseu sportiv aplicativ și au efectuat o vizită la serele Serviciului Public Ambient Urban. Împreună cu doamnele educatoare, micuții au pregătit o salată de fructe, un arici de cartofi și farfuria sănătoasă. Una dintre activitățile preferate a fost cea de plantare, în curtea grădiniței, a copăceilor și florilor primite de la SPAU. Copiii au fost foarte atenți și implicați în procesul de plantare, cu toate etapele. Săptămâna s-a încheiat cu multe zâmbete și voie bună, în cadrul «Paradei costumelor eco», unde copiii au fost costumați cu materiale reciclabile ce au mesaje ecologice”, au declarat responsabilii Direcției de Asistență Socială Baia Mare.