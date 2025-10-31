Ovidiu Cojocaru se retrage de la echipa națională

Ovidiu Cojocaru, component al campioanei CSM Știința Baia Mare, și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după cum a informat site-ul Federației Române de Rugby.

„Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la București, va fi ultimul pentru căpitanul Ovidiu Cojocaru. Jucătorul, care evoluează pe postul de taloner și a adunat 40 de selecții (13 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2017, într-un meci test cu Brazilia, a anunțat că se va retrage de la echipa națională, urmând să se concentreze mai mult pe familie și meciurile echipei de club, CSM Știința Baia Mare”, au transmis oficialii FRR.

Într-un interviu acordat Federației Române de Rugby, Ovidiu Cojocaru a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a renunța la echipa națională.

„Din perspectiva sportivă știu că urmează câteva luni intense pentru pregătirea de Cupă Mondială, iar în ce mă privește nu știu dacă voi continua cu rugby-ul până atunci. Întotdeauna am fost corect față de sport, față de rugby, și consider că este momentul să fac un pas în spate de la echipa națională pentru a da șansa unor jucători mai tineri și pentru a nu încurca planurile echipei. De asemenea, foarte important pe plan personal este că în ultima perioadă viața mea și a familiei mele s-a schimbat foarte mult și îmi doresc mai mult timp alături de ei, au nevoie de ajutorul meu, de prezența mea”.

Ovidiu a vorbit, pentru pagina oficială a federației de resort, și despre așteptările ultimului său joc la naționala României.

„Să îmi închei cariera la echipa națională cu o victorie alături de echipa mea, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, în fața propriilor noștri suporteri”.

Acesta s-a referit și la perioada petrecută sub „tricolor”: „O carieră cu momente frumoase, dar și mai puțin frumoase, cu meciuri pe care nu le voi uita”.

Talonerul „zimbrilor” băimăreni a precizat, printre altele, și care sunt planurile sale de viitor în ceea ce privește cariera de sportiv.

„Voi continua să joc pentru CSM Știința Baia Mare atâta timp cât este nevoie și voi putea fizic să duc meciurile. Ceea ce îmi doresc este să am o stabilitate din punct de vedere financiar, pentru că acesta e un factor important pentru fiecare cap de familie”, a precizat Ovidiu Cojocaru.

Ovidiu Cojocaru a început practicarea sportului cu balonul oval în 2010, la CFR Pașcani, iar din 2011 a trecut la Cleopatra Mamaia, unde a rămas până în 2015, când a semnat primul contract de jucător profesionist, cu CSM Știința Baia Mare. În 2021, Ovidiu a fost desemnat cel mai bun jucător din Superligă, implicit numărul 1 și în cadrul echipei de club. De CSM Știința s-a despărțit în 2022, când a ales să semneze cu Dinamo București, dar a revenit pe Arena Zimbrilor în 2024. La echipa națională a debutat în 2017, cu un meci test împotriva naționalei Braziliei.