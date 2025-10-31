Pieton accidentat pe trecerea de pietoni

Vineri dimineață, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident pe Bd. Unirii din municipiu, unde a fost implicat un autoturism și un pieton.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un pieton ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii incidentului.

„Stimați conducători auto, vă rugăm să reduceți viteza și să manifestați atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni!

Stimați pietoni, vă rugăm să vă asigurați temeinic înainte de a traversa! Un moment de neatenție vă poate transforma în victimă!”, atrag atenția oamenii legii.