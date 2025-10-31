Un pas decisiv pentru realizarea drumului expres Baia Mare – Satu Mare

Consiliul Județean Maramureș a aprobat, în cadrul ședinței din 27 octombrie, Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru Drumul Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, tronsonul Baia Mare – Satu Mare.

Potrivit autorităţilor maramureşene, proiectul reprezintă “cea mai importantă investiție de infrastructură din istoria recentă a județului, un obiectiv strategic ce va conecta municipiul Baia Mare la rețeaua de autostrăzi din vestul Europei, contribuind la dezvoltarea economică, turistică și socială a întregii regiuni”. „Urmează transmiterea documentației către comisiile tehnice de la CNAIR, Ministerul Transporturilor și Comisia Interministerială, astfel încât indicatorii tehnico-economici să poată fi aprobați în ședință de Guvern. Ne dorim ca până la finalul acestui an să încheiem toate procedurile administrative, iar în 2026 să avem constructorul desemnat și lucrările să înceapă efectiv”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Conform studiului de fezabilitate, drumul va avea o lungime de 59 km, o lăţime de 21 metri, lăţimea părţii carosabile va fi de 14 metri. Proiectul mai include 35 de pasaje şi 18 poduri. Valoarea totală a proiectului este de: 1,16 miliarde euro (din care 828 milioane euro pentru construcție). Durata de execuție: 42 luni (inclusiv proiectarea). Costul estimat este de: 11,5 milioane euro/km. Drumul expres face parte din viitoarea Auto­stradă a Nordului, care va lega Moldova de Vestul Europei, fiind un proiect de importanță națională. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul de Transport 2021–2027, cu sprijin de la Bugetul de Stat prin Ministerul Transporturilor.