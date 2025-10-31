Vineri și sâmbătă, ultima etapă a turului

Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare joacă în ultima rundă a turului Ligii 3 la Unirea Dej, penultima clasată în Seria 8. Confruntarea este programată pentru vineri, 31 octombrie, începând cu ora 15.00.

Băimărenii abordează acest joc din postura de lideri incontestabili, cu 27 puncte, și indiferent de soarta acestui joc vor rămâne în aceeași postură, deținând un avans de patru puncte față de SCM Zalău, principala urmăritoare.

În tabăra Unirii Dej lucrurile sunt mult mai complicate, formația antrenată de Adrian Falub regăsindu-se pe penultima poziție, retrogradabil, cu doar 5 puncte acumulate.

Constatând parcursul din prima parte a sezonului, dar mai ales pozițiile celor două adversare de azi, CS Minaur are toate șansele să contabilizeze un nou succes și să înregistreze perioada ireproșabilă după singurul eșec stagional, cel cu Unirea Tășnad, consemnat în etapa a treia.

CSM Sighetu Marmației – Olimpia MCMXXI Satu Mare

CSM Sighetu Marmației încheie turul de campionat cu un meci în fața propriilor suporteri. Băieții lui George Zima vor primi sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 14.00, vizita celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare.

Aflată pe locul 4 (17 puncte), unul de play-off, formația maramureșeană tinde să rămână acolo la jumătatea sezonului regulat, iar obiectivul acestei confruntări nu este altul decât obținerea celor trei puncte. Și are toate șansele ca planul celor de la CSM Sighet să dea roade, întrucât echipa suporterilor sătmăreni este jos în clasament, pe locul 10, antepenultimul, cu 8 puncte. Cu condiția ca echipa noastră să trateze jocul cu maximă responsabilitate, mai ales că Olimpia a demonstrat în anumite meciuri din acest tur că se poate duela de la egal la egal cu adversari mult mai bine poziționați în ierarhie.

Program etapa 11, ultima a turului

Vineri, 31 octombrie, ora 15.00: Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 14.00: Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca – Sănătatea Cluj-Napoca; CSM Sighetu Marmației – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Bihorul Beiuș – Lotus Băile Felix; Unirea Tășnad – Sticla Arieșul Turda; Crișul Sântandrei – SCM Zalău.