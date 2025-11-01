A început plata restanţelor salariale la DGASPC Maramureş

Consiliul Judeţean Maramureş a făcut, în aceste zile, primii pași pentru a achita o parte din restanțele salariale ale angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Guvernul a modificat recent legea, iar această schimbare a permis alocarea din bugetul judeţului a sumei de 2,3 milioane de lei de la bunuri și servicii către plata salariilor. „Cu acești bani vom reuși să acoperim o parte din drepturile salariale restante, însă situația rămâne una extrem de dificilă. Salariile pentru lunile august și septembrie nu au putut fi plătite integral, iar în curând va fi scadentă și luna octombrie. Dacă Guvernul României nu actualizează standardul de cost, județele sunt puse în imposibilitatea de a asigura funcționarea normală a sistemului de asistență socială. Doar pentru Maramureș, mai este nevoie de 15–16 milioane de lei până la sfârșitul anului, o sumă pe care bugetul județului nu o poate suporta”, a informat conducerea Consiliului Judeţean Maramureş.