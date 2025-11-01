Anamaria Vasiac a debutat în modelling cu un premiu de frumuseţe

La cei 18 ani, Anamaria Vasiac a cucerit titlul de „Best New Entry Info

Fashion România” în cadrul finalei naţionale a unui concurs de frumuseţe. În prezent, Anamaria este elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare, profilul “Științele Naturii”.

Tânăra studiază canto de aproape un an la școala de muzică Rox Music și este model la Kaira Models. De asemenea, îi plac animalele. Anamaria se caracterizează ca fiind „o persoană ambițioasă, dornică să învețe. Mă consider cel mai mare susținător al meu, dar și cel mai mare critic”.

R: La începutul lunii septembrie ai cucerit titlul de „Best New Entry InfoFa­shion România” în cadrul finalei naţionale a unui concurs de frumuseţe. Ce înseamnă pentru tine acest premiu?

A.V.: Best New Entry sau “cea mai bună noua apariție” pentru mine înseamnă o promisiune pentru viitor, urmând să particip și la anul, cu și mai multă determinare, dar și aptitudini, respectiv calități mult mai șlefuite. A fi “Miss” și a avea marea oportunitate de a reprezenta România la un concurs internațional de frumusețe necesită mult mai multe calități decât pare. Cu siguranță, dimensiunile corpului și fața sunt foarte importante, dar nu contează doar acestea. Contează personalitatea, adaptabilitatea, un bagaj de cunoștințe foarte bine pus la punct și multe alte calități. Așadar, titlul “Best New Entry InfoFashion Romania 2025” înseamnă pentru mine că am toate atuurile necesare, acest titlu venind la pachet cu promisiunea făcută mie că voi reveni și în anii următori.

R: Ce probe au fost incluse în competiţie? Cu ce te-ai prezentat?

A.V.: Concursul s-a desfășurat pe 3 zile în județul Prahova, orașul Bușteni. Prima etapă a fost cea a castingului, ulterior pentru finalele județene realizarea unui miniclip în care aveam anumite teme de abordat, apoi pentru semifinale un alt miniclip realizat în engleză cu alte teme. În cadrul finalei au fost 3 probe, proba talent în care am ales să cânt piesa “Amor Estival”, piesa care aparține regretatei Stela Popescu. Este piesa mea de debut în lumea muzicii cu care am obținut trofeul la unul dintre concursurile de muzică. Celelalte două probe au fost defilarea în costum de baie și defilarea în rochie de gală.

R: Cum ai ajuns în această competiţie?

A.V.: Cum spuneam sunt o persoană dornică să învețe și foarte ambițioasă. Atunci când am făcut primii pași spre înscrierea la casting, trebuie să recunosc ca îmi era străin acest domeniu, dar mi-am dorit mult să particip pentru că eram convinsă că voi avea ceva de învățat indiferent de longevitatea parcursului meu în acest concurs.

R: De când ai păşit în lu­mea modei?

A.V.: La începutul acestui an mi-am dorit o schimbare în viața mea. Lumea apropiată din jurul meu, inclusiv familia, de câțiva ani spuneau să încerc măcar să intru în acest domeniu pentru că aș fi potrivită atât din punct de vedere fizic, cât și pentru faptul că sunt pasionată de acest domeniu. Aşadar, la începutul acestui an, am luat decizia, iar soarta așa a făcut ca fix atunci agenția la care sunt eu model să organizeze un casting. Așa a început drumul meu în acest domeniu, una dintre cele mai frumoase coincidențe, aș spune eu.

R: E dificil să ajungi în acest domeniu?

A.V.: Nu, nu este dificil să ajungi în acest domeniu, mai ales dacă ai calitățile necesare. Mai dificil este să evoluezi în lumea modelingului, e nevoie de muncă, ambiție, curaj, consecvență și claritate asupra propriilor dorințe.

R: Ce modele ai în lumea modei?

A.V.: Pe lângă modele internaționale de renume, modelul meu principal în această sferă este Raluca Buda, fondatoarea agenției de modeling la care eu sunt model. Este un exemplu viu de cumpătare, organizare, curaj, feminitate și, cel mai important, bunătate. Ea și Andrei Buda, pe lângă familia mea, au fost cei mai mari susținători ai mei în tot acest parcurs, dar mai ales la concursul filon de România.

R: Crezi că frumuseţea e un avantaj în actuala societate?

A.V.: Din păcate, de multe ori noi, ca oameni, ne pierdem între aparență și esență. Dar da, frumusețea poate fi un foarte mare avantaj dacă ştii cum să te folosești de ea astfel încât să te ducă spre evoluție, nu spre involuție.

R: Care ar fi avantajele şi chiar dezavantajele unei femei frumoase?

A.V.: Voi începe cu avantajele, din punctul meu de vedere este un foarte mare atu și deschizător de uși aspectul, dacă știm cum să îl folosim. În același timp, trăim într-o lume a prejudecăților, iar de multe ori oamenii pot face prejudecăți eronate, asociind frumusețea cu naivitatea sau chiar cu o mentalitate degradată, ceea ce cu siguranță este foarte greșit.

R: Care crezi că sunt principalele tale calităţi?

A.V.: Cred ca principalele mele calități sunt inteligența, gândirea realistă, ambiția și nu în ultimul rând, frumusețea.

R: Ce alte pasiuni ai?

A.V.: A doua mare pasiunea a mea este muzica, apoi literatura, fotografiile, limbile străine, vânătoarea, partea de beauty și sportul, adică un stil de viață sănătos.

R: Ce ţi-ai propus pentru viitor?

A.V.: Am multe planuri pentru viitor care acoperă o paletă largă de domenii, însă vreau să se vadă rezultatele întâi, ulterior să expun parcursul. Legat de concursurile de frumusețe mi-am propus să particip an de an atât cât împrejurările mi-o vor permite. Îmi doresc foarte mult să reprezint România la concursurile internaționale de frumusețe.

R: Ce le-ai transmite tinerelor de vârsta ta care nu au suficientă încredere în ele, chiar dacă sunt frumoase?

A.V.: Foarte bună întrebare, apreciez că mi-ai pus-o. Preţul succesului este curajul. Pentru unii dintre noi poate fi greu să fii diferit mai ales la vârsta aceasta, dar scopul principal din punctul meu de vedere este să fim focusaţi pe ceea ce ne dorim cu adevărat, nu pe ce o să zică x sau ce o să se întâmple dacă nu iese din prima cum ne dorim sau cum ne imaginăm. Dacă nu ai greșit niciodată înseamnă că nu ai încercat. Adevăratele lecții se nasc din eșecuri, nu din reușite. Cât despre încrederea de sine, este ceva ce construim pas cu pas pentru a fi solidă și reală.