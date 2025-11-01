Centrul Luchian, un sprijin pentru familiile beneficiarilor

Numeroase familii care ajung la Centrul Luchian din Baia Mare cu copiii lor se confruntă cu diverse dificultăți și temeri, odată ce află că micuții au nevoie de terapie. De multe ori, drumul în a accepta că viața lor s-a schimbat brusc nu este deloc ușor.

”Când ajung la Centrul Luchian, mulți părinți vin cu reținere. Se tem. Se întreabă dacă e bine. Se întreabă dacă copilul lor, care poate nu vorbește, nu stă locului, plânge sau țipă, va fi înțeles. Unii spun: «mi-e teamă să nu învețe alte comportamente», «nu știu cum o să reacționeze», dar ușile centrului nu se deschid doar pentru copii, ci și pentru părinți. Aici, fiecare familie e ascultată, fiecare întrebare primește răspuns, fiecare teamă e tratată cu răbdare.

Echipa centrului – psihologul Alexandra, kinetoterapeutul Iulia, logopedul Rodica, educatoarele Ana și Dana, infirmiera Delia, bucătăreasa Alina, asistentul social Mariana, administratorul Codruța și coordonatorul centrului, Andreea – este acolo pentru a oferi mai mult decât terapie”, explică reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

De câte ori este nevoie, echipa oferă recomandări și sprijin familiilor, atât la începutul colaborării, cât și pe parcurs. Părinții sunt încurajați să țină legătura cu specialiștii, sunt îndrumați către alte ONG-uri sau servicii medicale și de recuperare, primesc informații, suport și direcționare, pentru ca fiecare copil să beneficieze de tot ce este posibil.

”Pentru părinți, terapia nu se termină odată cu ziua de la centru. Ea continuă acasă, în fiecare gest, în fiecare încercare, în fiecare moment de răbdare. Sunt părinți care învață din nou să se joace, să repete mișcări simple, să reia aceleași exerciții, de zeci de ori, doar ca să mai obțină un zâmbet, o privire, un pas înainte. Ei sunt în gardă mereu, 24 de ore din 24. Comunitatea trebuie să știe că există aceste familii care nu renunță, care duc mai departe speranța atunci când totul pare prea greu. Pentru mulți dintre noi, o răceală a copilului e o grijă de câteva zile. Pentru ei, fiecare zi e o bătălie între frică și curaj, între neputință și iubire. Pentru multe mame și tați, Centrul Luchian e locul unde lumea se oprește o clipă. Pentru câteva ore, știu că fiul sau fiica lor e în siguranță, că e în mâinile unor oameni care știu, care înțeleg și care nu judecă. Aici, fiecare copil e văzut. Fiecare progres, oricât de mic, e o victorie”, mai mărturisesc oficialii DAS Baia Mare.