Cimitirul Horea 2 ”și-a schimbat fața”

Pregătirile de iarnă încep cu cât mai multe șantiere închise în Baia Mare, spun cei din autoritatea municipiului. Au fost și pe teren, alături de constructori, pentru a verifica stadiul lucrărilor din oraș.

”Încercăm să închidem cât mai multe șantiere în această perioadă, în special cele din sfera infra­structurii rutiere și edilitare, astfel încât să putem circula în condiții decente pe perioada iernii. Mai apoi, din primăvară, reluăm în forță toate lucrările programate și începem în special cu reabilitarea în întregime a străzilor afectate de anumite intervenții. Una dintre opriri a fost la Cimitirul Municipal nr. 1, pe care îl cunoaștem sub denumirea de Horea 2 și unde, în doar câteva luni, am reușit să schimbăm complet imaginea locului. În luna august am fost aici alături de directorul Serviciului Public Ambient Urban, Marius Aoșan, am discutat despre lucrările necesare și ce ne propunem să facem într-un timp cât mai scurt”, a declarat Doru Dăncuș, primarul urbei noastre. Ce s-a făcut, în primă fază: s-au asfaltat toate aleile din cimitir, mai rămânând doar câteva mici retușuri; s-a reabilitat capela și principala poartă de intrare; s-a amenajat un foișor și un stand cu flori gestionat de către SPAU, pentru cei care doresc să achiziționeze flori din serele orașului, direct din incintă; s-a sistematizat întreaga zonă prin parcelarea și numerotarea locurilor de veci și s-a amplasat o hartă și indicatoare pentru a putea fi identificate mai ușor. De asemenea, pentru a veni în sprijinul băimărenilor, s-a publicat într-un mod cât se poate de transparent un panou cu lista firmelor acceptate să execute lucrări de construcții de morminte în cimitirele municipale, respectiv un panou cu tarifele serviciilor funerare oferite de SPAU. Aceste modificări sunt cu atât mai bine-venite cu cât se apropie sărbătoarea Luminației.