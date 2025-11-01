Finanțare pentru reabilitarea unui nou bloc din centrul Băii Mari

Primăria Baia Mare anunță că a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea blocului de locuințe de pe Bulevardul Unirii nr. 14. Obiectivul de investiții este aflat deja în procedură de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

”În paralel cu restaurarea clădirilor de patrimoniu, continuăm să căutăm și să găsim soluții pentru reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe. Ne referim în special la cele din zonele centrale, cum e și cazul de față, a căror fațade deteriorate nu fac cinste imaginii orașului nostru. Sigur că lucrările sunt complexe și nu vizează doar anveloparea clădirii. Printre altele, vor fi modernizate instalațiile de încălzire și ventilare, vor fi instalate panouri fotovoltaice, lifturile și sistemul de iluminat din spațiile comune vor fi înlocuite. Estimăm ca, la final, consumul de energie al celor 132 de apartamente din bloc să fie redus cu aproximativ 55%, în timp ce emisiile poluante vor fi reduse cu peste 70%”, au spus reprezentanții administrației publice locale. Valoarea totală a proiectului se ridică la 23,3 milioane lei cu TVA inclus, din care 21,7 milioane ne sunt asigurate astăzi din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Termenul de finalizare al lucrărilor este de 12 luni de la momentul semnării contractului de execuție. S-a demarat, de asemenea, procedura de achiziție publică cu clauză suspensivă și pentru blocul de locuințe Unirii 12. Urmează să se semneze în curând contractul de finanțare și pentru acest obiectiv, iar mai apoi se va continua cu Unirii 9 și 11.