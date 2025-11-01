În Sighetu Marmației s-a predat amplasamentul pentru începerea unui nou proiect

Zilele trecute, Primăria Sighetu Marmației a predat amplasamentul în vederea demarării lucrărilor pe străzile Gheorghe Doja, Solovan și Nicolae Bălcescu, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”.

Investiția este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. La Sighetu Marmației lucrările prevăzute în contract sunt de: extindere a sistemului de alimentare cu apă – 2.940 m; reabilitare a sistemului de alimentare cu apă – 3.596 m; reabilitare conductă transport – 2.940 m; reabilitare a sistemului de apă uzată – 2.849 m; extindere a sistemului de apă uzată – 893 m; stații de pompare apă uzată – 3.