Reprezentanți ai primăriei, din inima Sighetului, la Budapesta

O delegație a Primăriei Sighetu Marmației a participat, săptămâna aceasta, la Muzeul Maghiar de Științele Naturii din Budapesta, la vernisajul Expoziției de Sculptură „Rădăcini din Maramureș”. Aceasta a fost semnată de talentatul artist vizual Ion Bledea.

Evenimentul a fost organizat în cadrul cooperării de înfrățire dintre Sighetu Marmației și Etyek și a reprezentat o ocazie unică de a consolida relațiile diplomatice și de a explora noi modalități de colaborare culturală între România și Ungaria. Expoziția a fost posibilă și datorită sprijinului Primăriei Sighetu Marmației, care rămâne dedicată susținerii artiștilor locali și promovării valorilor și tradițiilor noastre autentice. ”Ion Bledea, iubit și respectat în comunitatea sigheteană, ne face să ne simțim mândri ori de câte ori creațiile sale transmit frumusețea și spiritul Maramureșului”, au punctat cei din administrația sigheteană.

La vernisaj au fost prezente numeroase personalități din România și Ungaria, printre care Tessely Zoltán, deputat și europarlamentar, Kovács Péter, director Hungari Helps, Mladen Andrlic, ambasadorul Croației în Ungaria, precum și doi reprezentanți ai Ambasadei României în Ungaria. Prezența acestor distinși invitați subliniază importanța culturii ca punte de legătură între țările noastre și valoarea dialogului cultural transfrontalier. Această minunată expoziție va fi expusă publicului până la sfârșitul anului 2025.