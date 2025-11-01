S-au împlinit 9 ani de când Înaltpreasfinţitul Justinian Chira se roagă în ceruri

S-au împlinit 9 ani de dor de arhiepiscopul Justinian Chira. Icoana chipului Înaltpreasfinţitului Justinian Chira a rămas vie în inimile credincioşilor care l-au iubit. În semn de preţuire, în 30 octombrie, ierarhii maramureşeni, preoţi, diaconi şi mireni au urcat în muntele cel sfânt al Rohiei, acolo unde a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian Chira.

“Suntem de 9 ani lipsiţi de prezenţa fizică a Înaltprea­sfinţitului Părinte vrednic de pomenire, arhiepiscopul Justinian, dar însoţiţi de lumina unei vieţi închinate lui Dumnezeu, de lumina unei vieţi ca o evanghelie deschisă, icoană şi model pentru ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi pentru dreptcredincioşii creştini. Viaţa întreagă a ÎPS Justinian a fost ca o evanghelie deschisă, pilduitoare, a fost lumină şi foc din flacăra Duhului Sfânt care aprinde de obicei inimile celor ce aleg să îi slujească lui Dumnezeu. Aşa a zis Mântuitorul: foc am venit să aprind pe pământ şi cât aş dori să se aprindă. Mântuitorul a venit să aprindă focul în inimile sfinţilor apostoli, ale tuturor slujitorilor care au venit după sfinţii apostoli şi au slujit Biserica şi prin ei inimile poporului dreptcredincios. Înaltpreasfinţitul Justinian a ars toată viaţa pentru a aprinde inimile credincioşilor, focul cel sfânt, cel dumnezeiesc care pe de-o parte, arde şi luminează, pe de altă parte, mistuie de dor după Dumnezeu şi stinge sau arde ceea ce e omenesc şi întinat”, a accentuat Preasfinţitul Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Ierarhul maramureşean a mai adăugat că “este o datorie sfântă să ne cinstim înaintașii și să preţuim chipurile de lumină și pildele de viețuire conformă cu Evanghelia”. După parastasul de la mormântul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, aşezat la poarta Mănăstirii Rohia, cei prezenți au primit câte un colac de grâu, potrivit tradiţiei.