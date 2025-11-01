Țara Lăpușului are potențial turistic, dar e prea puțin exploatat

Primarul din Târgu Lă­puș, Vlad Herman, a vorbit despre potențialul turistic al zonei, sprijinul pentru meșteșugarii locali și investițiile care ar putea transforma Țara Lăpușului într-un reper economic și cultural al României.

Astfel, alesul local crede că Țara Lăpușului poate deveni o apreciată destinație turistică din România, dacă autoritățile locale și centrale reușesc să creeze o strategie coerentă de promovare și dezvoltare:

„Rogozul, spre exemplu, se remarcă prin tradiții și, în primul rând, prin Biserica Sfinților Mihail și Gavril, care este monument UNESCO. Suntem puțin mai vizibili ca locație. De aceea s-a construit și această casă-muzeu, unde desfășurăm diverse activități, încercăm să promovăm cât mai mult meșteșugurile locale, produsele tradiționale, și îi încurajez de fiecare dată pe producătorii locali, mai ales, să-și deschidă puncte gastronomice locale, să fie o formă cât mai legală și cât mai potrivită de a promova bunătățile și produsele din zona noastră”. Deocamdată, în Târgu Lăpuș și satele aparținătoare nu există niciun punct gastronomic local, iar în întreaga Țară a Lăpușului, care cuprinde nouă unități administrativ-teritoriale, există doar unul singur. Totuși, primarul spune că încearcă să-i convingă pe locuitori să își dezvolte activități turistice, pentru că potențialul este uriaș:

”Încă mă chinui să-i conving pe cetățenii noștri să accepte ideea de a se formaliza sub o anumită formă în ceea ce privește activitățile noastre turistice. Cred că, dacă vom găsi o strategie coerentă și eficientă de a ne promova turistic, în 15 ani Târgu Lăpuș, implicit Țara Lăpușului, va fi recunoscută în întreaga țară. În prezent, din păcate, turismul nu contribuie foarte mult la veniturile locale. Noi avem doar două pensiuni și un hotel clasificat”.

Zona are în prezent 14 meșteri populari certificați care, potrivit primarului, au început să participe la târguri din marile orașe, după o perioadă în care activitatea lor era restrânsă la nivel local. Primăria le oferă sprijin logistic – transport, spații de expunere și asistență în obținerea documentelor necesare activității. Statisticile oficiale arată aproximativ 900 de turiști pe an, însă cifra reală ar putea fi mai mare, pentru că multe unități nu sunt încă înregistrate oficial. Potențialul însă este mult mai mare: ”Țara Lăpușului are potențial de milioane de turiști pe an. Sunt convins de asta”, a spus Vlad Herman, adăugând că pentru o dezvoltare reală este nevoie de un „masterplan turistic național”, deoarece primăriile singure nu pot susține astfel de investiții. În prezent, Târgu Lăpuș dispune de un centru de informare turistică activ și se află într-un proces de redefinire a strategiei de promovare. Primarul mai spune că inițiative precum cursurile pentru antreprenorii locali și sprijinul acordat producătorilor pot contribui la dezvoltarea zonei.