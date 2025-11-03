A căzut sub tractor și a decedat

Luni, 3 noiembrie, la orele dimineții (9.30), printr-un apel la 112, s-a semnalat producerea unui eveniment în urma căruia o persoană a fost surprinsă sub un tractor, în localitatea Vișeu de Jos.

Au fost trimise două autospeciale, din care una dotată cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 69 de ani, declarat decedat de către personalul medical.

Primele date au relevat faptul că bărbatul în cauză desfășura activități pe un teren agricol cu un tractor și acesta s-ar fi răsturnat peste el.