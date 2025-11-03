A decedat în timp ce era la volan

Luni, 3 noiembrie, în jurul orei 07.20, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Valea Tisei.

Polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului implicat se afla un bărbat de 62 de ani. Ca urmare a unor afecțiuni medicale, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și autoturismul a intrat în coliziune cu un gard de fier.

Din nefericire, bărbatul de 62 de ani a decedat. Verificările preliminare au relevat că decesul ar fi survenit anterior impactului, pe fondul afecțiunilor medicale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările.