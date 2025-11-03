Accident mortal la Făurești

Poliţiştii Serviciului Rutier şi cei ai Serviciului Criminalistic au intervenit duminică seara în localitatea Făurești, ca urmare a unui apel de urgenţă prin care s-a semnalat producerea unui accident grav de circulaţie.

Din primele date a reieşit faptul că un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă prin stânga direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un gard de beton şi o ţeavă de gaz, ulterior răsturnându-se pe plafon.

Poliţiştii au identificat trei persoane care se aflau în autovehicul în momentul impactului. Din nefericire, un bărbat de 58 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, personalul medical care a intervenit la faţa locului declarând decesul acestuia. Alţi doi bărbaţi, de 30, respectiv 47 de ani, au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 47 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,55 mg/l pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza leziunilor suferite, tânărul de 30 de ani nu a putut fi testat.

S-a constituit o echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului, continuă investigaţiile.