Cardul european de sănătate își prelungește valabilitatea

Toate cardurile europene de sănătate, eliberate începând cu data de 1 octombrie, vor avea o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați vor beneficia de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile.

„Noile reglementări stabilesc perioade de valabilitate extinse și diferențiate, menite să ofere mai mult confort, predictibilitate și siguranță persoanelor asigurate: 2 ani de la data emiterii, pentru toate categoriile generale de asigurați; 10 ani de la data emiterii, pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani; până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru copii și tineri minori. Aceste modificări se aplică cardurilor europene emise începând cu data de 1 octombrie 2025”, anunță reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș.

Cardul european de asigurări de sănătate permite accesul la servicii medicale necesare pe durata unei șederi temporare în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană, în aceleași condiții ca pentru cetățenii statului vizitat. Serviciile sunt acordate în sistemul public de sănătate al țării respective, în situații neplanificate, precum urgențe medicale, afecțiuni acute sau tratamente esențiale care nu pot fi amânate.

„Prin extinderea valabilității cardului european pentru pensionari și copii, sistemul de asigurări de sănătate oferă un beneficiu concret cetă­țenilor, contribuind la reducerea birocrației și la consolidarea unei protecții medicale stabile la nivel european. Este un pas important spre un sistem de asigurări de sănătate modern, eficient și orientat către nevoile reale ale asiguratului”, a declarat Adrian Mădăras, directorul general al CAS Maramureș.

Cardul european se eliberează gratuit, la cererea persoanei asigurate, prin intermediul portalului www.cardeuropean.ro/ al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau direct la sediul CAS Maramureș, în baza completării formularului tip. Documentul nu înlocuiește asigurarea medicală de călătorie, însă garantează că, în cazul unei urgențe sau al unei nevoi medicale imediate, asiguratul va beneficia de tratament în aceleași condiții ca cetățenii statului respectiv, pentru serviciile medicale necesare pe durata unei șederi într-un stat membru, în cazul deplasărilor temporare de maximum 12 luni, indiferent de scopul acestora (turism, studii, motive familiale sau profesionale). CAS Maramureș încurajează asigurații să solicite cardul european înainte de orice deplasare în străinătate, pentru a fi acoperiți în cazul unor urgențe medicale.