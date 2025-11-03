Chinezii promit colaborări cu Maramureșul, în mai multe domenii de activitate

După ce o delegație a Primăriei Baia Mare s-a deplasat recent în China, zilele acestea, oficiali din statul Yantai au venit în Baia Mare pentru a discuta parteneriate și proiecte comune. La întâlnire au participat autorități locale și județene, precum și oameni de afaceri. În cadrul întâlnirii, au fost discutate oportunități de colaborare în domeniile vitivinicol, turistic și investițional, precum și schimburi culturale între județul Maramureș și provincia Shandong.

„Dorim o colaborare strânsă între cele două comunități. Ne străduim să construim o structură de control al calității la nivel național în China și credem că ar fi util să fie implementat ceva similar și la Baia Mare. Este important să punem pe hârtie punctele tari și provocările ambelor regiuni pentru a avea un punct de pornire solid. Inimile logoului reprezentativ al orașului Baia Mare trebuie să fie bine sincronizate, să bată împreună”, au precizat oficialii chinezi.