GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL – LOCUL I, la Topul Firmelor Maramureșene

Inclus de 2 ani în cadrul festiv al Galei Businessului Maramureșean, eveniment emblematic al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, vineri seara, la Restaurantul Romanița a avut loc cea de-a XXXII-a ediție a Topului Firmelor Maramureșene, care a celebrat valoarea, calitatea și meritele remarcabile ale companiilor maramureșene în anul 2024, un an marcat de provocări și transformări economice semnificative, dar și de oportunități pentru companiile care au știut și au reușit în același timp să se adapteze rapid contextului global.

În acest an, peste 1.000 de firme au fost eligibile pentru podiumul competiției, însă doar 104 s-au regăsit în clasamentul oficial, printre care s-a aflat și Societatea comercială GRAIUL MARAMUREȘULUI – SRL, care s-a clasat pe locul I, domeniul „Activități de editare a ziarelor – întreprinderi mici”.