Mai multe primării din Maramureș au pus bazele Geoparcului UNESCO

Geoparcul UNESCO Gutâi – Maramureș este un proiect inițiat pentru păstrarea și valorificarea inteligentă a patrimoniului geologic, natural și cultural care face din Maramureș un loc unic pe harta lumii. În acest proiect sunt implicate mai multe unități administrativ-teritoriale din județ.

Casa de Cultură Baia Sprie a găzduit zilele trecute o întâlnire de lucru pe această temă, la care au participat: Alexandru Andrașanu, expert geolog și reprezentant al Universității din București; dr. geol. Marinel Kovacs; reprezentanți ai administrațiilor locale din Baia Mare, Cavnic, Tăuții-Măgherăuș, Cicârlău, Șișești, Băiuț și Seini.

„Împreună, punem bazele unui proiect cu o semnificație profundă pentru întreaga regiune: Geoparcul UNESCO Gutâi – Maramureș. Un astfel de geoparc nu înseamnă doar recunoaștere internațională, ci păstrarea și valorificarea inteligentă a patrimoniului geologic, natural și cultural care face din Maramureș un loc unic pe harta lumii. Prin acest proiect, ne propunem să promovăm relieful vulcanic Gutâi, să promovăm istoria mineritului, biodiversitatea, tradițiile vii și identitatea locală, oferind totodată noi oportunități de educație, cercetare și turism sustenabil. Geoparcul UNESCO nu este un titlu formal, este o certificare mondială a valorii noastre locale, o garanție că generațiile viitoare vor cunoaște, vor iubi și vor trăi în armonie cu acest pământ. Baia Sprie este un partener dedicat în acest demers comun, convins că numai prin colaborare, răbdare și respect pentru natură putem transforma Gutâiul și întreaga zonă într-un reper de dezvoltare durabilă și mândrie maramureșeană”, a spus Sebastian Alin Birda, edilul din Baia Sprie.