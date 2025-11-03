Preșcolarii de la grădinița din Copalnic Mănăștur au sărbătorit „Ziua Recoltei”

Activitatea educativă „Ziua Recoltei”, desfășurată în cadrul Proiectului tematic „Coșul toamnei”, a îmbinat culori, arome, voie bună și a adus împreună preșcolarii, părinții și cadrele didactice într-o atmosferă caldă, plină de entuziasm și creativitate la Grădinița cu Program Normal Copalnic-Mănăștur, structură a Școlii Gimnaziale „Augustin Buzura” Copalnic Mănăștur, director prof. Pop Ioan, director adjunct prof. Coțofan Olivia.

Copiii i-au primit pe cei dragi, cu poezii și cântece vesele, dedicate anotimpului bogăției. În sala de grupă au fost amenajate ateliere creative, unde cei mici, alături de părinți, au confecționat arici din fructe și legume, au realizat vaze cu flori, din dovleci și crizanteme și au pus murături pentru iarnă. Activitatea a fost o adevărată sărbătoare a colaborării dintre copii și părinți. Cei mici s-au bucurat să lucreze alături de ei, iar adulții au retrăit emoția copilăriei, descoperind cât de mult se pot distra alături de micii artiști. „Ziua Recoltei” a fost o bună ocazie de a celebra frumusețea toamnei și o modalitate de a consolida legătura dintre familie și grădiniță, într-un cadru plin de culoare, râsete și învățare prin joc. La final, expoziția cu lucrările realizate a transformat grădinița într-o adevărată galerie a toamnei, admirată de toți participanții. Activitățile au fost coordonate de educatoarele: Filip Maria-Nicoleta, Golban Minuca-Paula, Puț Veronica –Mihaela.