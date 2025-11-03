Proiectul care ar putea „scăpa” centrul vechi din Baia Mare de mașini

Construirea parcării supraterane în zona Câmpului Tineretului din Baia Mare va asigura locurile de parcare pentru complexul acvatic din apropiere, care urmează să se construiască, însă va asigura suportul și pentru a elibera centrul vechi de parcări, cred autoritățile locale. „Îl consider un obiectiv strategic pentru oraș, pentru resistematizarea zonei vechi a urbei, care trebuie gândită ca un loc de promenadă ferit de «agresiunea» mașinilor”, a spus Horia Buhan, administratorul public al Municipiului Baia Mare.