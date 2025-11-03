Un milion de lei, alocat pentru organizarea „Iernii băimărene”

În 31 octombrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Pe ordinea de zi au figurat 5 proiecte de hotărâre, toate au primit girul aleșilor. A fost și o ordine de zi suplimentară cu primul proiect legat de aprobarea măsurilor economico – bugetare în vederea organizării evenimentului „Iarna băimăreană” în perioada 30 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026. După discuții aprinse, legate de focul de artificii inclus în program, cu care unii aleși nu au fost de acord din cauza poluării chimice și fonice, s-a aprobat alocarea de la bugetul local a sumei de 1.000.000 lei, reprezentând costurile totale estimate, necesare în vederea organizării evenimentului „Iarna băimăreană”.