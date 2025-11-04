A murit scriitorul și ziaristul Ioan Romeo Roșiianu

Scriitorul și ziaristul Ioan Romeo Roșiianu s-a stins din viață. S-a născut în Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, la data de 3 august 1969.

A debutat literar în „Teleormanul literar şi artistic”, în 1983, cu un grupaj de poezii. A publicat poezie, proză, eseu și critică literară în reviste importante din țară și străinătate. A fost redactor-șef la cotidianul „Opinia”, la săptămânalele „Estrada” și „Nord”, redactor-șef la postul TV „Plus TV”, apoi realizator tv la Axa TV, Orizont TV și Maramureș TV. Din anul 2010 a înființat propriul ziar, NECENZURAT, mai întâi a apărut ca săptămânal, apoi ca și cotidian, iar ulterior în versiunea online, fiind redactor-șef.