Accident feroviar la Țicău

În accident au fost implicate un autoturism și trenul de călători care circula pe linia CF400, ruta Jibou – Baia Mare.

În urma evenimentului a rezultat o victimă, de sex feminin, în vârstă de 18 ani, care a suferit un atac de panică și prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior. Celelalte două persoane, un adult și un copil, au fost, de asemenea, evaluate medical la fața locului de către echipajele SMURD și ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

În urma finalizării evaluării medicale, victima de sex feminin și copilul au fost transportate la spital.