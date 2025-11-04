Doi bărbați, sub influența lui Bachus, depistați în trafic în Baia Mare și Groși

Zilnic, poliţiştii rutieri desfăşoară activităţi pe drumurile publice pentru depistarea şi scoaterea din trafic a persoanelor care pun în pericol siguranţa pe drumul public. Luni, 3 noiembrie, poliţiştii au depistat doi conducători auto care erau băuţi la volan.

În jurul orei 15.00, polițiștii din Baia Mare care desfășurau activități specifice pe bulevardul Regele Mihai I au constatat că șoferul unui autoturism ar fi efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu dublu. Autoturismul a fost oprit pentru verificări, iar la volan a fost identificat un tânăr de 32 de ani, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea determinării cu exactitate a îmbibației alcoolice. Pentru abaterea de natură contravențională, polițiștii au aplicat o sancțiune.

Tot luni, polițiștii din Groși au condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, un bărbat de 47 de ani. După ce a fost oprit în trafic de polițiști, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.