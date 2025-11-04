Electrica Furnizare atrage atenția asupra unor practici înșelătoare. Fii informat!

Compania Electrica Furnizare își avertizează clienții cu privire la riscul de a fi expuși unor practici înșelătoare ce s-au intensificat la nivelul județului Maramureș.

În ultima perioadă, mai mulți clienți au sesizat faptul că au fost vizitați acasă de către agenți de vânzări și au fost convinși, prin metode înșelătoare, să semneze un contract de furnizare a energiei electrice cu un alt furnizor.

Metodele înșelătoare la care clienții au fost expuși cel mai des sunt următoarele:

Sub pretextul verificării aparatului de măsurare și a corelării datelor cu cele de pe factura de energie, clienții sunt puși să semneze documente, fără a ști că semnează un nou contract de furnizare a energie cu un alt furnizor;

Sub pretextul actualizării datelor conținute în factura de energie, clienții sunt rugați să prezinte actul de identitate și, ulterior, să semneze documente, fără a ști că semnează un nou contract de furnizare a energiei cu un alt furnizor;

Clienții sunt informați în mod fals cu privire la faptul că Electrica Furnizare își suspendă activitatea în județ, iar pentru a nu exista riscul de a rămâne fără furnizarea energiei electrice trebuie să semneze urgent documente, fără a ști că semnează un nou contract de furnizare a energiei cu un alt furnizor.

Electrica Furnizare își asigură clienții, și pe această cale, că rămâne același partener stabil și furnizor de încredere. Totodată, compania își îndeamnă clienții să fie precauți în interacțiunile cu agenții de vânzări și le recomandă să realizeze o serie de acțiuni menite să îi protejeze de practicile înșelătoare descrise mai sus:

Să solicite legitimația de serviciu a agentului de vânzări pentru a putea verifica informațiile prezentate de acesta cu privire la compania pe care o reprezintă;

Să citească atent conținutul tuturor documentelor prezentate;

Să contacteze compania Electrica Furnizare pentru orice informații referitoare la ofertele companiei, la activitățile desfășurate de reprezentanții acesteia, precum și pentru sesizări referitoare la presupuse încălcări ale legii, utilizând una dintre următoarele modalități:

– prin intermediul formularului de contact online, care poate fi accesat la link-ul: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/;

– la numărul de telefon 0244.406.006 (număr cu tarif normal);

– prin intermediul E-chat, asistentul virtual ce poate fi accesat din cadrul site-ului electricafurnizare.ro;

– prin aplicația MyElectrica;

– în centrele de relații cu clienții.

Pe această cale, Electrica Furnizare își anunță clienții din județul Maramureș că nu desfășoară, în această perioadă, campanii de reînnoire a contractelor de furnizare a energiei electrice prin agenți de vânzări care se deplasează la domiciliul clienților.

Electrica Furnizare susține dezvoltarea unui mediu concurențial și consideră esențial ca, odată cu liberalizarea pieței de energie electrică, clienții să își poată alege furnizorul potrivit, în condițiile în care sunt corect informați și în deplină cunoștință de cauză.

Electrica Furnizare le mulțumește clienților pentru încrederea acordată și îi încurajează să sesizeze orice fel de practici neconcurențiale.

Electrica Furnizare