La Pasajul „Clubul Văcarilor” • Ritm prea lent al lucrărilor ori ba?

Lucrările au început timid la Pasajul „Clubul Văcarilor”, deși finanțarea este asigurată printr-un memorandum de la Guvern. Unul dintre consilierii băimăreni atrage atenția asupra faptului că termenul de finalizare este extrem de scurt – vara anului viitor. De aceea, trebuie urgentată parcurgerea tuturor etapelor necesare finalizării investiției.

„Ce s-a făcut: lucrările au atins un mic prag de civilizație – curățarea șanțului pe ambele părți ale ieșirii din Baia Mare spre Recea, până la ATP Exodus; turnarea și tubarea râulețului existent; începerea defrișărilor și excavărilor pe ambele părți ale bretelei dinspre Recea spre Baia Mare. Pe scurt: s-au pornit motoarele… dar cu frâna de mână trasă. Ce nu s-a făcut: direcția Mocira – Săsar – e zero. Dacă progresul era o autostradă, aici e o fundătură. Și da, documentele ulterioare confirmă ce spuneam deja pe 3 septembrie: proiectul era pierdut și a fost resuscitat doar prin memorandumul lui Ilie Bolojan. Dispoziția privind exproprierile – emisă abia pe 6 octombrie 2025 – se pare că e contestată”, precizează Bogdănel Gavra, consilier local municipal.

În opinia alesului băimărean, ritmul de desfășurare a lucrărilor este mult prea lent. „Luni (n. red. 27 octombrie), ora 15:20 – atmosferă relaxată, puține utilaje, și mai puțini muncitori. Ritmul? Lent. Prea lent pentru o lucrare cu termen de finalizare în iunie 2026. Concluzie: comparativ cu Pasajul Italsofa, unde se lucra inclusiv sâmbăta, la Clubul Văcarilor pare că încă se caută… organizarea”, a mai punctat Bogdănel Gavra.

Primarul dă asigurări că lucrarea se finalizează în termen

De cealaltă parte, șeful administrației locale asigură cetățenii că proiectul este în derulare și va fi terminat la timp: „În primul rând, țin să precizez ceva deja evident și anume că Pasajul suprateran Clubul Văcarilor, un proiect al Consiliului Județean Maramureș, derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, e în execuție. Contrar informațiilor false pe care tot felul de personaje din politica locală le-au aruncat în spațiul public, finanțarea pentru acest obiectiv este asigurată, avem constructor, avem un termen de finalizare. Șantierul e deschis, există muncitori și utilaje, se lucrează atât pe tronsonul înspre Baia Mare, cât și pe cel înspre Recea. Sigur că, până la momentul în care încep să se monteze grinzi, sunt multe de făcut, iar cele mai importante etape nu sunt neapărat și cele mai spectaculoase. Momentan, sunt în desfășurare lucrările pregătitoare pentru devierea circulației și stabilizarea terenului pentru bretelele laterale. Mai adaug clar: proiectul inițial a fost refăcut și optimizat. Acesta este motivul întârzierii startului efectiv al lucrărilor. În noua variantă, pasajul acoperă o suprafață mai mare, ceea ce a impus proceduri suplimentare de expropriere și, totuși, paradoxal, față de proiectul inițial, costurile au fost reduse. În concluzie, avem încredere în constructor și ne așteptăm ca lucrarea să fie finalizată în termenul asumat”, a punctat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.