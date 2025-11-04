Lucrările la rețelele de apă din Poienile de sub Munte vor începe doar anul viitor

Proiectul legat de infrastructura de apă în Comuna Poienile de sub Munte va începe, însă doar anul viitor. Conducerea primăriei a dezbătut acest subiect în compania celor de la ADI Maramureș.

„În urma vizitei efectuate la Primăria Poienile de sub Munte, împreună cu Simion Tofei, viceprimarul comunei cu atribuții de primar, am verificat documentele aferente Proiectului de Dezvoltare Durabilă – Contract de Lucru nr. 10. Se estimează că începând cu luna martie 2026, se vor demara lucrările la rețelele de apă potabilă și apă menajeră, astfel încât locuitorii comunei Poienile de sub Munte să beneficieze de servicii moderne și de calitate”, a spus Lucia Chermezan, director ADI Maramureș.