Lumea, cum o știam, dispare. Cea nouă cere adaptare, pe loc!

Sigur c-ar fi bine să știm cum stăm, să fie totul previzibil ca înainte. Economia, geopolitica, politica națională, banii, tot. Din păcate, trenul acela a plecat și ne vedem obligați să fim la curent cu „tot ce mișcă”. Pentru binele nostru. În numele supraviețuirii.

Până una alta, câteva lucruri de ținut minte, ca să nu cădem în conspiraționism: într-adevăr, SUA nu mai au nici un fel de direcție, sunt în mijlocul unei încercări de preluare a tuturor pârghiilor Statului de către o persoană și grupul din jurul său, cu larga susținere a miliardarilor americani. Cum așa? Păi ne explică senatorul Bernie Sanders. În urma legilor, a taxelor și a reducerilor de taxe date de Trump, anul acesta, Google a beneficiat de o iertare de taxe de 18 miliarde dolari, Amazon de 16 miliarde, Microsoft de 12, Facebook de 11 miliarde. Și te miri că sponsorizează sala de baluri…Alt adevăr: în ciuda a tot ce credem, China nu e prietena Rusiei. China are o bucată uriașă din Manciuria confiscată de ruși în războaie, cu populație epurată, oameni uciși etc. China folosește Rusia și o slăbește, făcând-o încet un vasal. Parcurgeți istoria anterioară războaielor mondiale să vedeți ce a făcut Rusia Chinei…după tratatele de la Aigun 1858 și Peking 1860, Rusia le-a luat Manchuria, adică 910.000 de kilometri pătrați! Acum zona se numește Amur Oblast, Primorski Crai și Khabarovsk Crai. O vorbă și despre omnipotența Rusiei: sigur că față de România e o mare putere, dar față de Europa, China, SUA etc nu e. Și e într-o gaură majoră, din care nu găsește scăpare – 486.000 de firme s-au închis de când se războiesc, proprietarul Lukoil spune că e la sapă de lemn, șase regiuni ruse sunt în pragul colapsului financiar, alte 61 sunt cu bugete în pioneze, doar Tatarstan și Moscova sunt pe plus.

În fine, un al treilea lucru. Fie și cu inconsecventul șef la cârmă, SUA au nevoie majoră de Europa. De tot. Ca aliat, ca tehnologie, ca piață de desfacere. S-o vrea, nu ne poate părăsi. Că ar fi bine să nu depindem de ei mai ales acum, cu incoerența dată, e clar, ar fi mai bine. Dar să nu plângem că pleacă americanii, i-am mai așteptat degeaba 45 de ani… Deocamdată nu sunt în stare să-și ajute propriul popor. Cu guvern blocat, cu asigurările sociale în aer și fără alternativă, în weekend la Mar A Lago se ține bal Halloween cu tema perioadei luxuriante din „Marele Gatsby.” 25 de state americane se pregătesc să dea în judecată Președinția pentru blocarea ajutorului alimentar pentru familiile sărace, 42 de milioane de americani sunt în pericol.

Între timp, în lume, În Haiti, de foame, familiile fac „plăcințele” de lut uscate la soare, cu pământ și ulei. La câtuși de puțin de mare depărtare, Guyana este singura țară din lume care își produce singură toate alimentele necesare. Peste un miliard din populația Planetei trăiește în suburbii infecte, în bidonville-uri ale marilor aglomerări urbane, la limita subzistenței. Între timp, cifre. Averea lui Musk a crescut de la 2 miliarde dolari în 2012 la 436,3 miliarde în 2025; Bezos a crescut de la 18,4 miliarde în 2012 la 244,2 miliarde acum; Zuckerberg a crescut de la 17,5 miliarde la 257,8. Între timp, venitul minim garantat federal a fost în 2012 și a rămas în 2025 de 7,25 dolari/zi.