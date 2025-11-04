Profesorul Grigore Coman, aur la Cupa Federației Române de Culturism

Grigore Coman, profesor de educație fizică și sport la Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, a obținut medalia de aur la Cupa Federației Române de Culturism și Fitness, competiție desfășurată la Bacău, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie.

Distincția i-a fost acordată la categoria Senior+ Men’s Physique – OPEN 50+, confirmând nu doar o formă fizică excelentă, ci și o pasiune constantă pentru sport și performanță. Diploma de „Locul 1”, semnată de președintele Federației Române de Culturism și Fitness, prof. Gabriel Toncean, atestă reușita remarcabilă a profesorului maramureșean.

În cadrul competiției, Grigore Coman a impresionat juriul prin condiția fizică de excepție, definirea musculară și atitudinea scenică sigură.

Această performanță confirmă devotamentul său față de mișcare și stilul de viață sănătos, valori pe care le transmite zi de zi elevilor săi. Prin exemplul personal, Grigore Coman demonstrează că perseverența, disciplina și pasiunea pentru sport nu au vârstă.

Sportul înseamnă echilibru, respect și ambiție. Este o lecție pe care o învățăm și o dăm mai departe prin dedicare și efort, subliniind importanța unei educații fizice bazate pe implicare și consecvență.

Rezultatul său reprezintă o mândrie nu doar pentru comunitatea Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, ci și pentru întreg orașul Vișeu de Sus, care se bucură de un model autentic de profesor și sportiv dedicat.