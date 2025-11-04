Tânăr de 18 ani, reținut pentru deținere ilegală de armă

Activităţile specifice de cercetare şi investigare efectuate de poliţiştii din Vişeu de Sus au condus la identificarea şi reţinerea pentru 24 de ore a unui tânăr, cercetat pentru comiterea mai multor fapte infracţionale.

Duminică, 2 noiembrie, tânărul în cauză a sesizat poliţia prin SNUAU 112 că a fost agresat într-un local public. Poliţiştii au intervenit cu operativitate, stabilind din primele date că pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 25 de ani l-ar fi îmbrâncit pe un alt tânăr de 20 de ani. Tânărul de 18 ani, aflat pe un trotuar în apropierea celor doi, ar fi făcut uz de armă neletală, fără a îndrepta arma asupra unei persoane, ci în plan vertical. Nicio persoană nu a fost rănită. Arma în cauză a fost ridicată în vederea expertizării. Acestuia i s-a întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunilor de uz de armă fără drept, deţinere fără drept de armă neletală, tulburarea ordinii și liniștii publice şi lovirea sau alte violenţe.

În baza probatoriului administrat luni, 3 noiembrie, s-a dispus măsura reţinerii acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.