La Aeroclubul Teritorial „Elie Carafoli” Târgu Mureș s-a desfășurat Campionatul Național de acrobație cu planorul. Evenimentul – organizat de Aeroclubul României și Federația Aeronautică Română – a reunit cei mai buni piloți sportivi din țară.
Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare a participat cu patru concurenți care au demonstrat profesionalism, disciplină și pasiune pentru zbor, executând programe acrobatice impecabile. După o competiție strânsă și multe ore de antrenament, doi dintre sportivii aeroclubului băimărean au revenit acasă cu două premii: Arpad Kulik a câștigat locul II la Clasa Intermediate, iar Raul Petrovan a obținut locul III la Clasa Advanced. Sportivii Iulian Buciuman și Luca Motica au bifat prima participare la un concurs național de acrobație.
Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană" Baia Mare, două medalii la Campionatul Național
