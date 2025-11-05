Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare, două medalii la Campionatul Național

La Aeroclubul Teritorial „Elie Carafoli” Târgu Mureș s-a desfășurat Campionatul Național de acrobație cu planorul. Evenimentul – organizat de Aeroclubul României și Federația Aeronautică Română – a reunit cei mai buni piloți sportivi din țară.

Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare a participat cu patru concurenți care au demonstrat profesionalism, disciplină și pasiune pentru zbor, executând programe acrobatice impecabile. După o competiție strânsă și multe ore de antrenament, doi dintre sportivii aeroclubului băimărean au revenit acasă cu două premii: Arpad Kulik a câștigat locul II la Clasa Intermediate, iar Raul Petrovan a obținut locul III la Clasa Advanced. Sportivii Iulian Buciuman și Luca Motica au bifat prima participare la un concurs național de acrobație.