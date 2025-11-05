Autostrada Transilvania avansează

90% din lucrări finalizate pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului

Lucrările pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii A3 au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%. Constructorul român Spedition UMB a mobilizat cu 622 de muncitori și 180 de utilaje, anunță Cristian Pistol.

Pe aproximativ 10 km din cei 12,24 km ai acestei secțiuni a fost deja așternut asfalt, iar echipele lucrează în prezent punctual la structuri, terasamente și lucrări de consolidare.

Același constructor este mobilizat cu 100 de muncitori și 50 de utilaje la Nodul Românași, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 20%. Finalizarea acestui nod rutier, care va asigura descărcarea traficului de pe autostradă, va face posibilă deschiderea circulației pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului în prima parte a anului viitor.

Tot în 2026, după finalizarea lucrărilor la cele două viaducte construite de asocierea Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct pe subsecțiunea Nădășelu – Mihăești, circulația va putea fi deschisă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș pe o distanță de 145 km.

Contractele, cu o valoare totală de 905 milioane de lei (fără TVA), sunt finanțate în prezent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

(sursa: Mediafax)