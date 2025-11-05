Doi karateka din Fărcașa, campioni mondiali

Gabriel Moldovan și Vanesa Pop – sportivi legitimați la Clubul Condor Baia Mare, secția Fărcașa, și antrenați de sensei Viorel Duță, centura neagră 7 Dan – au urcat pe podiumul Campionatului Mondial de Karate-Do Shotokan WSF desfășurat recent în Sofia (Bulgaria). O competiție la care au evoluat sportivi din 15 țări.

Gabriel Moldovan a cucerit două medalii de aur și una de argint în probe individuale, respectiv una de aur în concursul pe echipe. Vanesa Pop a câștigat în probele individuale o medalie de aur, una de argint și una de bronz, iar în concursul pe echipe a obținut aur.

Echipa României s-a clasat pe locul 2 în clasamentul pe națiuni. (sursă text și foto: Comuna Farcasa Maramures Facebook)