Dr. Herman Berkovits a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș

Într-un cadru solemn și încărcat de emoție, luni, 3 noiembrie, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș dr. Herman Berkovits, medic de renume internațional, consul onorific al României în Israel și personalitate care a purtat cu demnitate numele Maramureșului în lume. Evenimentul s-a desfășurat în prezența autorităților locale și județene, a membrilor Consiliului Județean Maramureș și a numeroși invitați din domeniul medical, cultural și diplomatic. Născut la Târgu Lăpuș, în județul Maramureș, dr. Herman Berkovits este un medic pediatru de prestigiu internațional, care a devenit un simbol al profesionalismului, modestiei și umanității. Este medicul oficial al prim-ministrului Israelului, consilier onorific al mai multor premieri și miniștri ai României, Consul Onorific al României în Israel și un liant important între cele două state în domeniile medical, educațional și cultural. De-a lungul carierei sale, dr. Berkovits a sprijinit în mod constant România, facilitând donații și colaborări medicale, între care și sprijinul oferit victimelor tragediei de la Colectiv, când a mobilizat medici și resurse din Israel. Pentru întreaga sa activitate, a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer, a fost desemnat Doctor Honoris Causa al mai multor universități de prestigiu din România și este Cetățean de Onoare al municipiilor București, Iași, Târgu Lăpuș și Onești.