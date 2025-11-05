Galactic Dance Baia Mare a participat la Transylvanian Grand Prix

La Sibiu a avut loc, la finele săptămânii trecute, Transylvanian Grand Prix, sub egida căruia au fost cuprinse mai multe evenimente – WDSF World Open Standard & Latin, Campionatul Mondial de Adulți Standard, Campionatul Mondial de Junior II Latino și Campionatul Mondial de Profesioniști 10 Dansuri.

Competiția de la Sibiu a reunit și dansatori de la Galactic Dance Baia Mare, care au obținut patru calificări în finalele concursului național, respectiv o semifinală și o calificare în primele 24 de perechi ale competiției internaționale.

La competiția națională, perechea formată din Sergiu Chioreanu și Emma Pop (DanceLight Baia Mare) au concurat în cadrul categoriei de vârstă 16-34 ani, unde s-au clasat pe locul 2 la Open Basic Standard, respectiv locul 3 la Open Basic Latino.

Perechea Răzvan Iuhas – Maria Todoran s-a clasat pe locul 4 la Clasa E, 14-15 ani. De asemenea, Ilinca Stavina a încheiat concursul pe locul 6 la categoria Solo Fete Bronz, 10-11 ani.

În întrecerea internațională, perechea Andrei Mureșan (Dancespirit Timișoara) și Renata Buchman au ajuns până în semifinala WDSF Youth Latino, în final situându-se pe locul 9.

Perechea compusă din Tomas Surduc și Elisa Cucoșel a obținut o calificare în primele 24 de perechi ale concursului WDSF Youth Standard, precum și o calificare în următoarea rundă a WDSF Rising Star. De asemenea, perechea formată din Denis Simorne (Medio Monte Baia Sprie) și Miruna Chincea au bifat o calificare în următoarea rundă de concurs atât la WDSF World Open Standard, cât și la WDSF Rising Star Standard.