Munți de nerușinare se revarsă peste Țară

Să începem cu câte un exemplu, că-s mai grăitoare ca orice. După ce ar fi spus că-l doare-n… acolo de deficit, Marcel Ciolacu are acum soluții economice. Ba chiar candidează. Călin Georgescu spune că nu recunoaște alegerile din București, deși acestea încă nici n-au avut loc. Este de fapt o curvăsărie fără seamăn. Cum n-a mai fost, ori o fi fost dar n-am observat noi la timp.

Reorganizarea administrativ teritorială, demult pusă pe tapet pentru că jumătate din localități nu mai au statutul potrivit, e blocată în coaliție. Toți vor egalitate, dar nu pentru căței. Toți vor binele țării, dar mai mult al membrilor de partid. Numai în Maramureș avem șapte orașe ce nu au nici față, nici populație, la fel nouă comune. INS anunță că populația României a mai scăzut cu 110.000 de locuitori, confirmând cele de mai sus. Adică nu e vina orașului, a comunei, a primarului, e migrația, lipsa locurilor de muncă, îmbătrânirea populației etc. În paralel, la ANCOM erau salarii în conducere de 64.000 lei lunar și de 50.000 lei lunar. Indemnizațiile membrilor CA la companii de Stat merg de la 70.275 lei la ROMATSA, de la 69.840 lei la Aeroporturi, 47.100 la Monitorul Oficial, spre 27.024 lei la CNAIR. De fapt, premierul a spus-o pe șleau: România cheltuie anual cu 150 miliarde lei mai mult decât încasează, cam cât salariile din sistemul public. Doar că, între timp, țara pierde 7 miliarde euro prin PNRR și mai avem 10 miliarde sub semnul întrebării. Pentru reforme nefăcute. Dar cum? Un primar ca Robert Negoiță construiește drumuri peste magistrale de gaz și când e întrebat, zice niznai că „ăia au băgat țeava pe sub strada noastră… „Apropo, ați auzit de ANIF? Agenția Națională de Îmbună­tățiri Funciare? Știți ce face? Îmbunătățește pajiști, face irigații etc. Așa… când ați văzut ultima oară făcându-se așa ceva, în Maramureș? Asta ca să nu începem să vă povestim de firmele din Oaș ce veneau și „se făceau că fac” și încasau milioane… Agenția are 3200 de angajați în țară, la sediul central sunt 188 de angajați din care 146 de consilieri. Directorul? Salariu de 16.300 de lei. Ironic, cu sau fără legătură directă – între timp, IKEA a cumpărat tiptil în România 51.000 de hectare de pădure. Al doilea proprietar, după Stat. Tot între timp, asta cu trimitere la cei care fac „acte de vitejie” împușcând „sportiv” căprioare și mistreți, numărul șacalilor din România a crescut de la 1.300 la 41.000, în ultimii 20 de ani și s-au extins din Delta Dunării până în Maramureș.

Între timp, ne uităm în jur. Nu mai vedem promisiuni, că nu-i an electoral. Vedem doar politicieni acuzându-se unii pe alții, indiferent de culoare, însă stând la cald, apărați de SPP mai nou și protejați de sinecuri și de salarii maximale. Ai senzația că România e ca un sat fără stăpâni vizibili. Cu mulți câini…șacali chiar. De lătrat latră toată lumea, de făcut, nimeni nimic. Între timp însă, la mese din palate, noii baroni – „Les nouveaux riches” benchetuiesc. Lor le e bine, câtă vreme stau ascunși, să treacă valul. Apoi ies să ne promită una alta la alegeri, apoi iar 4 ani de huzur. Între timp, noi trăim cu dileme existențiale…care o fi mai bun? Cum care? Păi sunt o apă și-un pământ!