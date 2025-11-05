Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș organizează o nouă serie de sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.
Următoarele trei sesiuni se desfășoară joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, la Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Firiza, Str. Firiza, nr. 97; Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Str. Mihai Eminescu, nr. 80A; Parohia Ortodoxă VI Ferneziu, Str. Barajului, nr. 114. Participanții vor învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze eficient serviciul 112, cum să aplice tehnicile de suport vital de bază și cum să utilizeze un AED.
Noi sesiuni de instruire pentru folosirea defibrilatoarelor automate
Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș organizează o nouă serie de sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.