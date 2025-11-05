Noi sesiuni de instruire pentru folosirea defibrilatoarelor automate

Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș organizează o nouă serie de sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.

Următoarele trei sesiuni se desfășoară joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, la Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Firiza, Str. Firiza, nr. 97; Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Str. Mihai Eminescu, nr. 80A; Parohia Ortodoxă VI Ferneziu, Str. Barajului, nr. 114. Participanții vor învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze eficient serviciul 112, cum să aplice tehnicile de suport vital de bază și cum să utilizeze un AED.