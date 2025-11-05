Nunta de aur în „Europa”

Moto: “Căsătoria nu e efectul natural al dragostei, ci consecința sa creștină” A.I. Herzen

Sărbătorirea a 50 de ani de căsătorie a avut loc la data de 10.10.2025, la Hotelul „Europa” din Baia Mare, care se află aproape de unul din centrele geografice (Desești Maramureș”) ale continentului Europa.

Evenimentul este unic în viața unei familii pe acest Pământ, nu întâmplător singura planetă privilegiată, situată aproape de centrul Universului.

Într-o atmosferă de fericire, entuziasm, mulțumire sufletească – toate de natură ima­teriale – specifice omului, 116 perechi de sărbătoriți au confirmat, prin cei 50 de ani de căsătorie – existența programării sufletelor pereche.

La deschiderea solemnă a evenimentului au participat și au transmis mesaje: domnul primar Doru Dăncuș, domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, doamna deputat Crina Chilat, preotul Andrei Emil Pop, inspector eparhial, doamna Hârb Elena Diana, director general al Direcției de Asistență Socială etc. Din partea sărbătoriților a fost invitat să transmită un mesaj prof. Radu D. Călăuz.

Casa pensionarilor „Caspev” a avut reprezentant implicat în organizare pe domnul Munteanu Flaviu, șeful serviciului vârstnici.

Toate etapele importante ale evenimentului au beneficiat de implicarea personală a domnului primar. Muzica și cunoscutul interpret, Ionuț Bledea, au asigurat buna dispoziție. Unii sărbătoriți s-au revăzut cu persoane cunoscute cu alte ocazii, cei care au dansat și-au reamintit de tinerețe sau poate de dansul mirilor. Fotografiile rămân amintiri peste timp, iar „când amintirile-n trecut încearcă să ne cheme”, sărbătoriții vor privi „din vreme-n vreme”. „Banii n-aduc fericirea, mult mai de preț e iubirea” spune cântecul. Plicul cu bani pentru sărbătoriți rămâne un simbol de apreciere al evenimentului.

Denumirea de „Aur” asociată cuvintelor „Nunta” și „Diplomă” simbolizează metalul prețios care rezistă timpului, fiind folosit și ca tezaur de statele lumii. Dar 50 de ani de viață sau căsătorie nu se pot compara cu tezaurul din lume. Pentru orice familie „Nunta de Aur” rămâne un tezaur spiritual, adică imaterial.

Din nici alte sisteme imateriale: dragostea, credința, sufletul, nu se pot cumpăra cu sisteme materiale și nimeni nu poate trăi mai mult fără să îmbătrânească.

Nimic nu a fost, nu este și nu va fi întâmplător pe acest Pământ și Univers.

Poporul român folosește expresia „cine ar fi crezut”, în cazul „Nunții de Aur”. Cel care a crezut este Cel care a știut – de la primul schimb de privire – între cele două suflete pereche. Cel care scria „Ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece” a fost un geniu universal și a rămas nemuritor prin sufletul său și versurile sale memorabile – ce confirmă existența sufletelor pereche – inegalabilul Mihai Eminescu.

„În lumea asta sunt femei”, „Cu ochi ce izvorăsc scântei”, „Dar oricât ele sunt de sus”, „Ca tine nu-s, ca tine nu-s”; Căci tu înseninezi mereu”; „Viața sufletului meu”. „Mai mândră decât orice stea”, „Iubita mea, iubita mea”.

Timpul și natura nu-l pot iubi pe om, numai omul a fost programat, prin informația sa genetică, să-și iubească aproapele ca pe sine însuși.

Cu drag, Prof. Radu D. Călăuz, Baia Mare