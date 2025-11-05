Topul Firmelor Maramureșene, ediția a XXXII-a (I)

Topul Firmelor Maramureșene a ajuns în acest an la a XXXII-a ediție. În cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul festiv al Galei Businessului Maramureșean, au fost premiate „performanțele economice reliefate de indicatorii economici raportați de companii pentru anul 2024”. „A fost un an marcat de provocări și transformări economice destul de semnificative, dar și de oportunități pentru companiile care au știut și au reușit în același timp să se adapteze rapid contextului global”, a punctat președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.

Premiile acordate au revenit următoarelor companii:

CERCETARE-DEZVOLTARE și HIGH-TECH

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice:

Microîntreprinderi, locul 1: LIGHT SPEED COMPUTERS SRL Baia Mare

Activități de realizare a softului la comanda (software orientat client):

Întreprinderi mijlocii, locul 1: ENSEMBLE SOFTWARE SRL Baia Mare

Întreprinderi mici, locul I: NAINMEL SRL Baia Mare

INDUSTRIE:

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei:

Întreprinderi mici, locul 1: STUR SRL Baia Mare

Prelucrarea și conservarea cărnii:

Microîntreprinderi, locul II: LA TALIENI SRL Săpânța

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre:

Microîntreprinderi, locul I: CHICKEN CENTER SRL Mireșu Mare

Fabricarea produselor din carne:

Întreprinderi mari, locul I: FERMA ZOOTEHNICĂ SRL Baia Mare

Fabricarea sucurilor de fructe și legume:

Microîntreprinderi, locul I: ARTISAN SRL Sârbi

Fabricarea înghețatei:

Microîntreprinderi, locul I: ALFA ICE CREAM SRL

Fabricarea pâinii: fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie:

Întreprinderi mijlocii, locul I: R&B COM SRL Baia Sprie

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții:

Întreprinderi mijlocii, locul I: CASE CĂLDUROASE SRL Satu Nou de Jos

Fabricarea ambalajelor din lemn:

Întreprinderi mici, locul I: PRISLOCOM WOOD SRL Prislop

Alte activități de tipărire n.c.a.:

Întreprinderi mari, locul I: PRINTMASTERS SRL Cicârlău

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase:

Întreprinderi mici, locul I: SOLMIXFLOR SRL Baia Sprie

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor:

Întreprinderi mici, locul I: POLICHIM SRL Săsar

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.:

Întreprinderi mijlocii, locul I: 4 BRANDS SRL Baia Mare

Fabricarea preparatelor farmaceutice:

Întreprinderi mijlocii, locul I: AC HELCOR SRL Baia Mare

Fabricarea altor produse din cauciuc:

Întreprinderi mari, locul I: OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL Tăuții-Măgherăuș

Întreprinderi mijlocii, locul II: CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS RO SRL Baia Mare

Microîntreprinderi, locul I: CAUCOZ SRL Baia Sprie

Fabricarea produselor din beton pentru construcții:

Întreprinderi mici, locul I: FORTE GRUP SRL Baia Mare

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice:

Microîntreprinderi, locul I: CEGA GLOBAL PRODUCT SRL Baia Mare

Fabricarea de uși și ferestre din metal:

Întreprinderi mijlocii, locul I: BDM GRUP INVEST SRL Baia Mare

Operațiuni de mecanică generală:

Întreprinderi mici, locul I: COZMIRCOM Baia Sprie

Fabricarea articolelor de feronerie:

Întreprinderi mijlocii, locul I: COMERPAN SRL Sighetu Marmației

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri:

Întreprinderi mijlocii, locul I: STONEVAULT SRL Baia Mare

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.:

Întreprinderi mijlocii, locul I: BLACHOTRAPEZ SRL Baia Mare

Fabricarea altor componente electronice:

Microîntreprinderi, locul 1: BINAR HOLDING SRL Tăuții-Măgherăuș

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității:

Întreprinderi foarte mari, locul 1: EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL Sârbi

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității:

Întreprinderi mari, locul I: ELECTRO SISTEM SRL Baia Mare

Fabricarea altor echipamente electrice:

Întreprinderi mari, locul I: WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL Tăuții-Măgherăuș

Fabricarea de mobilă n.c.a.:

Întreprinderi foarte mari, locul I: ARAMIS INVEST SRL Baia Mare

Întreprinderi mari, locul I: PLIMOB SA Sighetu Marmației

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice:

Microîntreprinderi, locul II: BOTOS OPTIC SRL Baia Mare

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ; PESCUIT

Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi:

Microîntreprinderi, locul I: VOLS BLUEBERRIES SRL Baia Mare

Creșterea bovinelor de lapte:

Întreprinderi mici, locul I: FERMA HUSTI SRL Vicea

Creșterea porcinelor:

Întreprinderi mici, locul II: PIG CENTER SRL Mireșu Mare

Acvacultura în ape dulci:

Întreprinderi mici, locul I: ROMANITA IMPEX SRL Baia Mare

CONSTRUCȚII

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:

Întreprinderi mijlocii, locul 1: PROF CON INVEST SRL Baia Mare

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:

Întreprinderi mijlocii, locul II: EDIL – BAUSTEEL SRL Săliștea de Sus

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:

Întreprinderi mijlocii, locul II: TAFFO SRL Baia Mare

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:

Întreprinderi mici, locul II: REVOLUTION ECO CONSTRUCT SRL Baia Mare

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor:

Întreprinderi mijlocii, locul I: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL Baia Mare

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor:

Microîntreprinderi, locul III: MARIA PLEȘ SRL Ieud

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:

Întreprinderi mijlocii, locul I: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA Baia Mare

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:

Întreprinderi mici, locul I: ALAVAL PROD COM SRL Dumbrăvița

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:

Întreprinderi mici, locul II: EPUROM SA Baia Mare

Lucrări de instalații electrice:

Întreprinderi mijlocii, locul I: ELECTRO MAT PROMPT SRL Oncești

Lucrări de instalații electrice:

Întreprinderi mijlocii, locul I: ELECTROCENTER DUE SRL Baia Mare

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat:

Întreprinderi mici, locul III: PROINSTAL SRL Baia Mare

Alte lucrări de instalații pentru construcții:

Microîntreprinderi, locul II: ISO-WELT SRL Baia Mare

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții:

Întreprinderi mici, locul I: RADEN PROIECT INSTAL SRL Baia Mare.

(va urma)