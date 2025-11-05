Topul Firmelor Maramureșene, ediția a XXXII-a (I)

Topul Firmelor Maramureșene a ajuns în acest an la a XXXII-a ediție. În cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul festiv al Galei Businessului Maramureșean, au fost premiate „performanțele economice reliefate de indicatorii economici raportați de companii pentru anul 2024”. „A fost un an marcat de provocări și transformări economice destul de semnificative, dar și de oportunități pentru companiile care au știut și au reușit în același timp să se adapteze rapid contextului global”, a punctat președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.
Premiile acordate au revenit următoarelor companii:
CERCETARE-DEZVOLTARE și HIGH-TECH
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice:
Microîntreprinderi, locul 1: LIGHT SPEED COMPUTERS SRL Baia Mare
Activități de realizare a softului la comanda (software orientat client):
Întreprinderi mijlocii, locul 1: ENSEMBLE SOFTWARE SRL Baia Mare
Întreprinderi mici, locul I: NAINMEL SRL Baia Mare
INDUSTRIE:
Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei:
Întreprinderi mici, locul 1: STUR SRL Baia Mare
Prelucrarea și conservarea cărnii:
Microîntreprinderi, locul II: LA TALIENI SRL Săpânța
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre:
Microîntreprinderi, locul I: CHICKEN CENTER SRL Mireșu Mare
Fabricarea produselor din carne:
Întreprinderi mari, locul I: FERMA ZOOTEHNICĂ SRL Baia Mare
Fabricarea sucurilor de fructe și legume:
Microîntreprinderi, locul I: ARTISAN SRL Sârbi
Microîntreprinderi, locul I: ALFA ICE CREAM SRL
Fabricarea pâinii: fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie:
Întreprinderi mijlocii, locul I: R&B COM SRL Baia Sprie
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții:
Întreprinderi mijlocii, locul I: CASE CĂLDUROASE SRL Satu Nou de Jos
Fabricarea ambalajelor din lemn:
Întreprinderi mici, locul I: PRISLOCOM WOOD SRL Prislop
Alte activități de tipărire n.c.a.:
Întreprinderi mari, locul I: PRINTMASTERS SRL Cicârlău
Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase:
Întreprinderi mici, locul I: SOLMIXFLOR SRL Baia Sprie
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor:
Întreprinderi mici, locul I: POLICHIM SRL Săsar
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.:
Întreprinderi mijlocii, locul I: 4 BRANDS SRL Baia Mare
Fabricarea preparatelor farmaceutice:
Întreprinderi mijlocii, locul I: AC HELCOR SRL Baia Mare
Fabricarea altor produse din cauciuc:
Întreprinderi mari, locul I: OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL Tăuții-Măgherăuș
Întreprinderi mijlocii, locul II: CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS RO SRL Baia Mare
Microîntreprinderi, locul I: CAUCOZ SRL Baia Sprie
Fabricarea produselor din beton pentru construcții:
Întreprinderi mici, locul I: FORTE GRUP SRL Baia Mare
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice:
Microîntreprinderi, locul I: CEGA GLOBAL PRODUCT SRL Baia Mare
Fabricarea de uși și ferestre din metal:
Operațiuni de mecanică generală:
Întreprinderi mici, locul I: COZMIRCOM Baia Sprie
Fabricarea articolelor de feronerie:
Întreprinderi mijlocii, locul I: COMERPAN SRL Sighetu Marmației
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri:
Întreprinderi mijlocii, locul I: STONEVAULT SRL Baia Mare
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.:
Întreprinderi mijlocii, locul I: BLACHOTRAPEZ SRL Baia Mare
Fabricarea altor componente electronice:
Microîntreprinderi, locul 1: BINAR HOLDING SRL Tăuții-Măgherăuș
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității:
Întreprinderi foarte mari, locul 1: EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL Sârbi
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității:
Întreprinderi mari, locul I: ELECTRO SISTEM SRL Baia Mare
Fabricarea altor echipamente electrice:
Întreprinderi mari, locul I: WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL Tăuții-Măgherăuș
Fabricarea de mobilă n.c.a.:
Întreprinderi foarte mari, locul I: ARAMIS INVEST SRL Baia Mare
Întreprinderi mari, locul I: PLIMOB SA Sighetu Marmației
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice:
Microîntreprinderi, locul II: BOTOS OPTIC SRL Baia Mare
AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ; PESCUIT
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi:
Microîntreprinderi, locul I: VOLS BLUEBERRIES SRL Baia Mare
Creșterea bovinelor de lapte:
Întreprinderi mici, locul I: FERMA HUSTI SRL Vicea
Creșterea porcinelor:
Întreprinderi mici, locul II: PIG CENTER SRL Mireșu Mare
Acvacultura în ape dulci:
Întreprinderi mici, locul I: ROMANITA IMPEX SRL Baia Mare
CONSTRUCȚII
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:
Întreprinderi mijlocii, locul 1: PROF CON INVEST SRL Baia Mare
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:
Întreprinderi mijlocii, locul II: EDIL – BAUSTEEL SRL Săliștea de Sus
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:
Întreprinderi mijlocii, locul II: TAFFO SRL Baia Mare
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:
Întreprinderi mici, locul II: REVOLUTION ECO CONSTRUCT SRL Baia Mare
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor:
Întreprinderi mijlocii, locul I: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL Baia Mare
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor:
Microîntreprinderi, locul III: MARIA PLEȘ SRL Ieud
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:
Întreprinderi mijlocii, locul I: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA Baia Mare
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:
Întreprinderi mici, locul I: ALAVAL PROD COM SRL Dumbrăvița
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide:
Întreprinderi mici, locul II: EPUROM SA Baia Mare
Lucrări de instalații electrice:
Întreprinderi mijlocii, locul I: ELECTRO MAT PROMPT SRL Oncești
Lucrări de instalații electrice:
Întreprinderi mijlocii, locul I: ELECTROCENTER DUE SRL Baia Mare
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat:
Întreprinderi mici, locul III: PROINSTAL SRL Baia Mare
Alte lucrări de instalații pentru construcții:
Microîntreprinderi, locul II: ISO-WELT SRL Baia Mare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții:
Întreprinderi mici, locul I: RADEN PROIECT INSTAL SRL Baia Mare.
(va urma)