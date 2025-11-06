Consultații medicale de specialitate la Asociația Esperando

În 14 -15 noiembrie (vineri – sâmbătă), dr. Elena Andreica revine în Baia Mare, la Asociația Esperando, unde va oferi consultații medicale de specialitate pe segmentul Reumatologie, Recuperare Medicală și Balneologie. Serviciile se adresează pacienților cu afecțiuni reumatice și dureri articulare, precum și celor care au nevoie de recuperare fizică după traumatisme sau intervenții. Persoanele interesate se pot programa telefonic sau prin WhatsApp: 0770 142112, Asociația Esperando – Colonia Topitorilor, nr. 14A, Baia Mare.