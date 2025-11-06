Curs de prim ajutor la sediul CAS Maramureș

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a găzduit recent un curs interactiv de prim ajutor susținut de Dr. Juca Dacian, reprezentant al Asociației pentru SMURD Maramureș.

„Activitatea a avut un impact deosebit asupra angajaților instituției, oferind informații esențiale privind reacția corectă în situații de urgență și subliniind importanța fiecărei secunde atunci când o viață poate fi salvată. Aceasta face parte din Planul managerial al conducerii, axat pe formarea profesională și dezvoltarea personală a angajaților. Prin profesionalismul, claritatea explicațiilor și abordarea practică, dr. Juca Dacian a reușit să transforme un curs tehnic într-o lecție despre responsabilitate, empatie și spirit civic”, au precizat reprezentanții instituției.