Curs gratuit de lucrător de tineret

Persoanele care lucrează cu tinerii sau și-ar dori să facă asta în viitor au acum ocazia de a se înscrie la Cursul gratuit de Lucrător de Tineret (acreditat ANC), care va avea loc în perioada 10–19 noiembrie 2025, la Zbor Hub Baia Mare. Condițiile de participare sunt următoarele: Vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani; Diplomă de Bacalaureat; Domiciliul în județul Maramureș; Disponibilitate de participare pe toată durata cursului; Disponibilitate de a facilita, alături de alți 4 participanți, o activitate de educație non-formală pentru tineri, creată în cadrul cursului, în perioada 19–28 noiembrie, la ZBOR hub Baia Mare. Cursul și examenul sunt gratuite. Participanții vor primi la final, un certificat recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Înscrierea se realizează până în data de 7 noiembrie la adresa: https://forms.gle/v37tYTKjJSHWgveZ9.