DanceLight Baia Mare, medalii la Transylvanian Grand Prix

Trei perechi și două mixte au reprezentat clubul băimărean DanceLight la Transylvanian Grand Prix de la Sibiu, în cadrul căruia au avut loc trei Campionate Mondiale.

„Nu este deloc ușor să participi la o competiție de o asemenea anvergură. Pentru sportivii noștri, experiența Transylvanian Grand Prix a fost mai mult decât un concurs – a fost o lecție de evoluție, o confruntare cu cei mai buni și o dovadă că munca, disciplina și dorința de a progresa trebuie să rămână mereu prezente”, scriu reprezentanții clubului DanceLight.

David Soponar și Izabella Bartha au concurat la WDSF Junior II și au ajuns în semifinala secțiunii Standard, respectiv în sferturile secțiunii Latino.

David Indrecan și Antonia Mare au avut o comportare excelentă și au ajuns până în finala categoriei Open Basic Standard, 14-15 ani, ocupând locul 4. De asemenea, la categoria D, 12-15 ani, au atins faza semifinală a concursului.

Bogdan Gănescu și Ștefania Ardelean s-au calificat până în sferturile categoriei Open Basic Latino, 16-35 ani.

Sergiu Chioreanu (Galactic Dance Baia Mare) și Emma Pop au urcat de două ori pe podium: pe locul 2 la Open Basic Standard, 16-35 ani, și pe locul 3 la Open Basic Latino.

Luca Tofan (Medio Monte Baia Sprie) și Camelia Ilea s-au clasat pe locul 7 la clasa Hobby, 10-11 ani.