Echipă a Academiei de Șah Maramureș, la Campionatul Național pe echipe mixte

Campionatul Național de șah pe echipe mixte, una dintre inițiativele marii maestre Elisabeta Polihroniade, a avut loc la Covasna. Academia de Șah Maramureș a fost reprezentată de o singură echipă la grupa de U10, formată din Eric Fodor, Viktor Szabó, Ștefan Grigorescu și Tanya Lazar.
„Echipa noastră avea așteptări la o medalie, iar victoria împotriva viitorilor campioni (LPS Brașov) a demonstrat potențialul nostru. Din păcate, multiplele ratări din meciurile decisive s-au răzbunat, astfel că am terminat competiția pe locul 5”, precizează reprezentanții Academiei de Șah Maramureș. Se adaugă aici medalia de argint cucerită de Viktor la masa a doua.
„Deși rezultatul nu a fost conform așteptărilor, trebuie menționat că toți sportivii noștri au de abia 9 ani (deci mai pot juca un an la categoria sub 10), iar jocul în echipă este o experiență deosebită, oarecum necaracteristică șahului (sport individual prin excelență)”, mai specifică oficialii de la Academia de Șah Maramureș.

