Înscrieri la o „super aventură” spartană

Au început înscrierile pentru cea de-a cincea ediție a „super aventurii unice și inedite”, „Găsește-l pe Moș Crăciun în inima naturii, Codrul”, organizată de Asociația Energia Mișcării alături de Spartan Kids Training Group Baia Mare și Daco Spartanii. Acțiunea se va desfășura în 13 decembrie, de la ora 13, iar locul de întâlnire va fi în Parcul Regina Maria. Pot participa copii și adulți de toate vârstele. Înscrierile se fac până în data de 7 noiembrie, fie telefonic la numărul 0728309191 (Remus), fie prin mesaj privat pe pagina de Face­book: Asociația Energia Mișcării.